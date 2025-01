E-Auto und Gartenhütte gingen in Flammen auf

Die Feuerwehren von Millstatt, Seeboden, Obermillstatt, Lammersdorf und Laubendorf wurden am Sonntag um 16.40 Uhr alarmiert: Brand einer Gartenhütte, in welcher ein geladener Tesla steht! Die Feuerwehrleute konnten das Feuer, das Auto und Gartenhütte erfasst hatte, bereits unter Kontrolle bringen. „Absicherungsmaßahmen laufen noch“, so Fabian Nikolasch von der FF Millstatt.