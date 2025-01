„Christophorus 33“ ist im Anflug auf St. Pölten

Effizienter und ökologischer

„Durch den Standort in der Landeshauptstadt können Patiententransporte in Zukunft schneller und effizienter durchgeführt werden“, erklärt Marco Trefanitz, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung. Denn von der Zentralregion aus sind alle Landesviertel leicht erreichbar. Und da eines der am häufigsten angeflogenen Ziele des „Christophorus 33“ ohnehin die St. Pöltner Universitätsklinik ist, spart ein Stützpunkt in deren Nähe auch Kerosin, weil der Rückflug nach Wiener Neustadt entfällt.