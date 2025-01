Lindaupark: Das Facelifting geht in den Endspurt

Messepark will 100 Millionen Euro investieren

Die massiven Investitionen bei unseren deutschen Nachbarn werden auch im Ländle genau beäugt. Insbesondere die Betreiber des Dornbirner Messeparks sehen sich durch die Konkurrenz herausgefordert. Kampflos will man jedenfalls keine Marktanteile abgeben. Bekanntlich hat die Landesregierung im Herbst 2023 einer Erweiterung der Verkaufsflächen von derzeit rund 19.000 auf 22.200 Quadratmeter zugestimmt. Rund 100 Millionen Euro sollen in den „Messepark 3.0“ investiert werden, die konkreten Pläne dürften noch heuer eingereicht werden. Die baulichen Adaptierungsmaßnahmen werden dann rund drei Jahre in Anspruch nehmen.