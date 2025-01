Krankenschwester unterstützt bei der Pflege daheim

Um dem besser nachzukommen, wurde 2022 das Community-Nurse-Projekt ins Leben gerufen, das alleine in Niederösterreich 26 Regionen umgesetzt haben. Die kommunal beauftragte „Krankenschwester“ kommt dabei nach Hause und plant dort mit den älteren oder pflegebedürftigen Patienten unkompliziert die individuelle Betreuung. Aber auch Familien wird geholfen, wenn etwa Angehörige am Freitag aus dem Spital entlassen werden und man nicht weiß, wie man am besten die Versorgung über das Wochenende und darüber hinaus bewältigen soll.