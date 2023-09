Mit Gesundheitsplausch bleibt man länger kernig

Viele der 116 mobilen Community Nurses, die bundesweit eingesetzt werden, „eroberten“ Niederösterreich. Im Waldviertler Kernland – die Region rund um Ottenschlag im Bezirk Zwettl – baut man bereits in 14 Gemeinden auf die Leistungen dieser Gesundheitsberaterinnen. Da die Menschen – und das wahrscheinlich nicht nur dort – aber erst Hilfe suchen, wenn sie an einem Leiden erkranken, geht man in der Kleinregion neue Wege.