L.A. zittert vor Rückkehr von Santa-Ana-Winden

Kühlere Temperaturen und abflauende Winde waren in den letzten Tagen den Einsatzteams zu Hilfe gekommen. Das „Eaton“-Feuers nahe Pasadena ist nun zu 65 Prozent unter Kontrolle, das „Palisades“-Feuer am Westrand von Los Angeles zu 39 Prozent. Nach ersten Schätzungen wurden in der Region mehr als 12.000 Gebäude zerstört oder beschädigt. Die Zahl der bestätigten Todesfälle stieg auf 27, einige Menschen werden noch vermisst.