Stadlober verpasste Podest nur um 1,8 Sekunden

Voller Fokus liegt auf Sonntag

Somit verbuchte Stadlober über 10 Kilometer ihren siebten Top-Ten-Platz in dieser Saison. Mit Rang acht im Gesamtweltcup ist die Pongauerin also weiter voll auf Kurs. Diesen Rang hatten sie in ihrer bislang besten Saison 2018 am Ende zu Buche stehen. Weiter geht‘s bereits am Samstag mit dem Sprint, ehe Sonntag der klassische 20 km-Massenstart folgt, auf dem Stadlobers voller Fokus liegt.