Wien-Wahl im April ++ Anzeige wegen“ÖVP-Speck“

Die fehlende Kennzeichnung bei als Wahlwerbung verteilten Speck brachte ÖVP-Ortschef Alfred Riedl in Grafenwörth in Niederösterreich eine Anzeige ein. Und Wien wählt schon am 27. April. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 17. Januar, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.