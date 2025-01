Schweinberger sprintet in die Rad-Geschichtsbücher

„Ich bin überrascht, dass es gleich so gut losgegangen ist“, strahlte Profi-Radsportlerin Kathrin Schweinberger am Freitag bei der Tour Down Under nach ihrem Sprint in die Geschichtsbücher übers ganze Gesicht. Die Jenbacherin sauste gleich am ersten Tag als Etappendritte als erste Österreicherin beim australischen Worldtour-Rennen auf das Stockerl.