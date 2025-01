ÖVP will härteren Asylkurs in St. Pölten fahren

Immer mehr Schüler können nicht Deutsch

Ansetzen will der ÖVP-Mandatar vor allem bei der Sprache: Kinder sollten bestenfalls zum zweiten Geburtstag auf ihre Entwicklung getestet werden, um Defizite frühestmöglich zu erkennen. Denn an Volksschulen hätten bereits gut die Hälfte aller Kinder nicht mehr Deutsch als Umgangssprache, in Mittelschulen sind es sogar zwei Drittel. Im Vergleich dazu liegt der Anteil an Nicht-Muttersprachlern in AHS-Unterstufen nur bei 14 Prozent.