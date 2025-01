Nach Kellerbrand musste Hausbewohnerin ins Spital

Aus dem Schlaf gerissen wurden die Mieter einer Wohnhausanlage in der Babenbergergasse in Gaaden heute mitten in der Nacht. Weil Brandgeruch durch das Haus bereits dichte Rauchschwaden durch das Haus zogen, war die Feuerwehr alarmiert worden. Während ein Atemschutztrupp das Gebäude erkundete, um den Brandherd aufzuspüren, begannen die übrigen Einsatzkräfte mit der Evakuierung des Hauses.