Schulden und Messerstich stellt Polizei vor Rätsel

Ein vermeintlicher Streit um Mietschulden dürfte am Mittwoch in Wien-Brigittenau zu einem gewaltsamen Angriff mit Messer, Hammer und Elektroschocker geführt haben. Drei Männer wurden in ihrer Wohnung von zwei mutmaßlichen Tätern bedroht und zur Herausgabe von Geld gezwungen. Während die Polizei die Verdächtigen schnell fassen konnte, schockiert eine weitere Tat am selben Abend die Ermittler ...