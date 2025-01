Kritik an Kiews Bürgermeister Klitschko wächst

Während Wolodymyr Selenskyj als unermüdlicher Antreiber in der Ukraine gesehen wird, gibt es in Kiew scharfe Kritik an Bürgermeister Vitali Klitschko. „Man wirft ihm vor, dass er sich zu sehr um banale Dinge wie Radfahrwege kümmert, aber keine Luftschutzbunker errichtet“, so „Krone“-Chefreporter Christoph Matzl über die Lage vor Ort.