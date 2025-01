Jane Austens Dienstmädchen laden zur Karaoke-Nacht

Eigentlich spielen die Dienstmädchen keine große Rolle in Jane Austens „Stolz und Vorurteil“, aber in der international gefeierten Bühnenversion von Isobel McArthur übernehmen sie das Zepter – oder besser gesagt das Mikrophon. Die fünf Dienstmädchen erzählen die Geschichte der Bennet-Geschwister und ihrer Abenteuer am Hochzeitsmarkt der britischen Regency-Epoche, schlüpfen dabei in alle insgesamt 17 Rollen und mischen auch noch unzählige Pophits der vergangenen 50 Jahre in das Bühnengeschehen.