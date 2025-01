Ralph Gleis: „Ich will die Strahlkraft steigern“

„Ich liebe die Momente des Anfangs“, gestand der neue Albertina-General Ralph Gleis, Jahrgang 1953,bei der Präsentation seines ersten Jahresprogramms. In Zahlen heißt das: 18 Ausstellungen an drei Standorten. 12 in den fünf Hallen des Palais, fünf in der Albertina Modern im Künstlerhaus und eine in der Albertina Klosterneuburg. Zur Mission erklärt der Kunsthistoriker, davor Direktor der Alten Nationalgalerie in Berlin, „die Strahlkraft eines der bedeutendsten Museen der Welt noch zu steigern“.