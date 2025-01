Wie der Klimawandel steirische Wälder verändert

Seit den 1960er-Jahren erhebt das Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) in regelmäßigen Abständen akribisch den Zustand unserer Wälder. In diesen Jahrzehnten sind Waldfläche und Holzvorrat kontinuierlich gewachsen – auch in der Steiermark, mit über 60 Prozent Bewaldung an der Spitze aller Bundesländer. Die nun vorliegende neueste „Waldinventur“ zeigt allerdings eine Trendwende: „Für die letzten Jahre zeigen sich erstmalig die Auswirkungen des Klimawandels auf den Holzvorrat“, sagt Inventur-Leiterin Alexandra Freudenschuß. Der Zuwachs habe etwa wegen Trockenperioden und vermehrten Schad-Ereignissen wie Sturm oder Borkenkäferschäden leicht abgenommen.