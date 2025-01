„CO2-Steuer wird reduziert oder abgesetzt“

Pöchinger beruhigt ebenfalls: „Das jetzige Klimaticket basiert ja auf einer einstigen Idee von Norbert Hofer in seiner Zeit als Verkehrsminister. Damals hat es noch ,Österreich-Ticket' geheißen. Ministerin Gewessler hat es dann mit den Bundesländern und den Verkehrsunternehmen verhandelt. Das muss man ihr schon zugestehen. Aber die Idee stammt von Norbert Hofer. Ich glaube aber, dass es weiterhin so ein Netzwerkticket geben wird. Nur unter neuem Namen und mit Anpassungen. So wird es bessere Voraussetzungen geben, es wird auch insgesamt konstruktiver werden.“