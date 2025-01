Heute auf krone.tv: Alles zur Burgenlandwahl

Man kann keinesfalls behaupten, dass der Auftakt in das innenpolitische Jahr 2025 frei von Ereignissen und Überraschungen gewesen wäre. Die Regierungsbildung dauert nach wie vor an, hinter verschlossenen Türen wird über der Zukunft des Landes verhandelt und diskutiert. Nach den innenpolitischen Turbulenzen findet am heutigen Sonntag der erste Urnengang in der Bundespolitik statt: Zur burgenländischen Landtagswahl berichtet TV-Reporterin Tanja Pfaffeneder live aus dem Landhaus-Alt in der Hauptstadt Eisenstadt mit zahlreichen Interviews und spannenden Analysen. Parallel dazu begrüßen im krone.tv-Studio das Moderatorenduo Jana Pasching und Gerhard Koller zahlreiche Gäste.