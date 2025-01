Für Austria war nur Dragovic oder Luiz leistbar

Denn nun ist ein Wechsel des 37-Jährigen nach Favoriten natürlich kein Thema mehr, im Sommer stand Violett mit dem Champions-League-Sieger aber sehr wohl in Kontakt. Über den Manager von Austrias Ex-Leihgabe Cristiano, der Ende des Jahres wieder in seine Heimat Brasilien zurückkehrte, entstand die Verbindung zu Luiz. Der Innenverteidiger will nämlich zurück nach Europa und dort seine ersten Schritte als Trainer setzen. „So haben wir die Fährte aufgenommen, David hat sehr interessiert geklungen und von Wien als der lebenswertesten Stadt der Welt geschwärmt“, weiß Werner. Er und Sportdirektor Manuel Ortlechner hatten mit Luiz auch zwei Zoom-Konferenzen. Ehe Flamengo den 57-fachen Teamspieler nicht ziehen lassen wollte, weil der Klub viele Spieler für die Copa America abstellen musste.