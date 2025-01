Frimmel als WM-Kapitän: „Habe es sehr genossen“

Sebastian „Seppo“ Frimmel ist anstelle des verletzten Mykola Bilyk zum Kapitän des ÖHB-Teams ernannt worden. Bei der WM in Porec führt er zum ersten Mal seine Mannschaft an, ein sehr besonderer Moment für den Szeged-Legionär: „Ich habe es sehr genossen“, so der 29-Jährige. Auch die Art und Weise des 37:26-Sieges stimmt ihn für Donnerstag gegen Katar positiv.