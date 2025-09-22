Linzer im Aufwind ++ Ländle-Teams schwächeln

Drei Runden sind in der HLA Meisterliga rum und ein Team ist nicht zu bremsen. Der HC Linz startet mit drei Siegen in die neue Saison, fertigt Bregenz Handball ab und bleibt an der Tabellenspitze. Neben Bregenz strauchelt auch der zweite Verein aus Vorarlberg. Alpla HC Hard hat erst einen Punkt auf dem Konto und bleibt klar hinter den eigenen Erwartungen. Gemeinsam mit Handball-Experte Christian Pollak blicken wir in „Handball – Das Magazin“ auf die wichtigsten Höhepunkte des vergangenen Spieltags zurück.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.