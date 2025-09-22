Handball – Das Magazin

Linzer im Aufwind ++ Ländle-Teams schwächeln

Handball - Das Magazin
22.09.2025 15:12
0 Kommentare

Drei Runden sind in der HLA Meisterliga rum und ein Team ist nicht zu bremsen. Der HC Linz startet mit drei Siegen in die neue Saison, fertigt Bregenz Handball ab und bleibt an der Tabellenspitze. Neben Bregenz strauchelt auch der zweite Verein aus Vorarlberg. Alpla HC Hard hat erst einen Punkt auf dem Konto und bleibt klar hinter den eigenen Erwartungen. Gemeinsam mit Handball-Experte Christian Pollak blicken wir in „Handball – Das Magazin“ auf die wichtigsten Höhepunkte des vergangenen Spieltags zurück.

Weitere Videos
Tobias Parzer spielt bereits seit 2020 in der ersten Mannschaft des UHC Hollabrunn. Wenn es nach ...
Handball – Das Magazin
Der UHC Hollabrunn zwischen Genie und Wahnsinn
Handball - Das Magazin
Highlights im Video
Handball Tirol siegt schmeichelhaft in Bärnbach
Handball
Sebastia Salvat geht als Head-Coach der JAGS in seine zweite Saison. Ein weiterer Schritt nach ...
Handball – Das Magazin
Salvat: „Wollen es besser machen als letztes Jahr“
Handball - Das Magazin
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf