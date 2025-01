Wirbel um die Holzpreise: Da ist der Wurm drinnen!

Knapp zwei Drittel der mehr als 200 heimischen Holzbetriebe sind im Waldviertel angesiedelt. Und das schient derzeit kein Vorteil zu sein. Denn just im forstreichen Norden des Landes seien die Holzpreise um bis zu 15 Prozent höher als im Österreich-Schnitt, klagt die einschlägige Industrie. Der Grund: Es habe heuer keine Windwürfe gegeben, daher sei nur wenig Schadholz am Markt. Das Dilemma erläutert Holzunternehmer Günther Hahn aus Rappottenstein: „Die Betriebe haben stark in Holzbau investiert, die Nachfrage nach Rundholz ist daher groß, das Angebot ist aber knapp.“ Das treibe den Preis in die Höhe. Das Problem: Die Konkurrenz in anderen Regionen kann billiger einkaufen – und somit auch günstiger produzieren.