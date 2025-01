Raubserie in Graz aufgeklärt: Acht Syrer in Haft

Festnahmen in Graz und Wien

Die Tätergruppe hatte sich laut den Ermittlungen in einer Asylunterkunft in Graz kennengelernt, wo die meisten auch wohnten. Fünf Verdächtige wurden um den Jahreswechsel in Graz, die übrigen drei in Wien festgenommen. Einige sind teilgeständig, der Rest leugnet die Vorwürfe. Die laut den Opfern mitgeführte Schusswaffe bzw. das Messer wurden noch nicht gefunden.