Torwart Schlager muss sich noch gedulden

Nach einem fußballfreien Montag bat Trainer Thomas Letsch seine Burschen in Portugal heute zum Vormittagstraining. Nicht mit dabei war erneut Alexander Schlager. Der Goalie verbrachte die letzten drei Tage krankheitsbedingt im Bett, fühlte sich nicht gut. Heute geht es ihm aber besser, daher konnte er eine leichte individuelle Einheit mit Athletikcoach Andreas Kornmayer absolvieren. Wenn alles nach Plan läuft, will Schlager am Donnerstag wieder ins Teamtraining einsteigen.