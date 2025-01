Kika und Leiner: Stiftung steht Mitarbeitern offen

An dieser Stiftung, die betroffenen Mitarbeitern Umschulungen ermöglicht, haben laut AMS seit 2021 etwa 170 Personen teilgenommen. Aktuell befinden sich noch 29 Personen in Ausbildung. Im Jahr 2023 haben ja schon die Kika/Leiner-Filialen in Judenburg, Liezen, Leoben und Feldbach zugesperrt, damals sind 60 Beschäftigte (41 Frauen, 19 Männer) in die Stiftung eingetreten, die meisten aus Feldbach und Judenburg. Nur noch sechs von ihnen sind noch in der Stiftung.