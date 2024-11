Grazer Annenstraße droht erneut harter Rückschlag

Der neuerliche Insolvenzantrag der Möbelhauskette kikaLeiner am Donnerstag war keine Überraschung mehr. Etwa 160 Mitarbeiter sind in der Steiermark davon betroffen – und zwar in den letzten beiden verbliebenen Filialen in Graz. Beim Verteilerkreis Webling befindet sich ein kika-Standort, in der Nähe des Hauptbahnhofs – am Beginn der einst florierenden Annenstraße – steht das traditionsreiche Leiner-Haus.