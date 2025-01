Konferenz: Arsenal und Glasner, LIVE ab 20.30 Uhr

In London hingegen will Arsenal mit einem Sieg gegen Rivalen Tottenham an Tabellenführer Liverpool dranbleiben. Während die „Spurs“ in dieser Spielzeit deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurückliegen und unbedingt eine Trendwende einleiten müssen. Ein Sieg im Derby käme da genau richtig. Die weiteren Partien lauten Everton gegen Aston Villa und Newcastle gegen Wolverhampton.