Salzburgs Snowboarder sind gereift wie ein Whisky

„Alter größte Motivation“

Immer noch bestehen will und kann auch „Snow-Queen“ Riegler. „Das Alter ist inzwischen meine größte Motivation. Da gibt es keine Grenzen, außer man setzt sich selber welche“, ist die 51-Jährige fest entschlossen. Die Ergebnisse in dieser Saison geben ihr definitiv recht. In den bisherigen acht Weltcup-Rennen schaffte es die Flachauerin fünfmal in die Top Ten, in Yanqing (Chn) wurde sie gar Zweite. „Wenn ich diese Früchte ernten kann, ist das einfach ein Traum. Wenn ich damit auch noch andere inspirieren kann, dass alles möglich ist, wenn man an sich glaubt, hat das einen noch höheren Stellenwert für mich.“