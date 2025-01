43-Jähriger wegen „weißen Weihnachten“ verurteilt

Weiße Weihnachten wünschen sich viele Menschen. Ein 43-jähriger Österreicher, der sich am Montag am Landesgericht Wels verantworten musste, stellte sich darunter aber etwas anderes vor. Er wurde nach dem Verbotsgesetz angeklagt, weil er an Weihnachten 2023 auf seinem öffentlichen Facebook-Profil ein unmissverständliches Foto geteilt hatte.