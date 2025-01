Tödlicher Unfall: Jäger stirbt nach Schuss in Hals

Anfang des Jahres hatten sich die beiden Freunde in einem Wald bei Ruchow im Landkreis Ludwigslust-Parchim (Mecklenburg-Vorpommern) zusammen verabredet. Doch was als vollkommen harmloses Treffen begann, endete gegen 20 Uhr mit einem tödlichen Schuss in den Hals.