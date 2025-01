81-Jähriger auf Straße krankenhausreif geschlagen

Zum tätlichen Angriff kam es gegen 9.55 Uhr am Gehsteig der Andreas-Hofer-Straße in Innsbruck. Ein 37-Jähriger malträtierte einen 81-Jährigen (beide Österreicher) mit gezielten Faustschlägen in das Gesicht und streckte ihn zu Boden. Anschließend versetzte er ihm Fußtritte in den Hüftbereich.