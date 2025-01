Luxushotel am Fuschlsee ist wieder führungslos

Auch nicht in der obersten Ebene. So ist auch die derzeitige Interims-Direktorin, Martina Lebensorger, nach nur drei Monaten schon wieder am Sprung. „Frau Lebensorger möchte sich auf eigenen Wunsch beruflich verändern“, lautet die offizielle Begründung. Einen neuen Direktor gibt es immer noch nicht. Das riesige Luxushotel ist damit de facto führungslos.