Vandalen demolierten Autos in ÖBB-Parkgarage

Gemeinde will Vandalen weiter zur Kasse bitten

Waren vergangene Vorfälle in der Nacht, schlugen die Täter nun am Tag zu. Die Polizei ertappte Jugendliche auf frischer Tat. Wallner will Vandalen, sofern möglich, dafür zahlen lassen: „Das hat viele Jahre Bestand und Jugendlichen muss bewusst sein, dass so etwas Konsequenzen hat.“ Er verweist auf die Videoüberwachung eines Durchgangs in Jenbach. Dieser ist seitdem sauber und sicher. „Es ist traurig, dass öffentliches Eigentum herhalten muss, um Aggressionen loszuwerden“, so Wallner.