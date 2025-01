Nach Gartenzwerg-Sager Mann bewusstlos geschlagen

Mit der brutalen Attacke auf Rapid-Stürmer Guido Burgstaller wird jener Fall in Graz verglichen: Kurz vor Weihnachten wurde ein Bosnier (36) in aller Früh mit einem Faustschlag in der Grazer Jakoministraße bewusstlos geschlagen, er blieb auf den Straßenbahnschienen liegen. Der Täter suchte das Weite, die Polizei fahndete nach ihm.