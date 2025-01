Entlegene Hütte im Pinzgau niedergebrannt

Die Almhütte ist komplett zerstört. 100 Floriani sind im Einsatz, der wohl bis am Abend dauern wird.

Hütte in unmittelbarer Nachbarschaft brannte im März 2024

Zu einem Löscheinsatz kam es in dem schwer erreichbaren Gebiet erst im Vorjahr. Im März 2024 geriet der Stall der Stoffenalm in Flammen. Schon damals musste das Feuer aus der Luft bekämpft werden.