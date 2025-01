Brandalarm: Feuerwehr als Retter der Tiere

Großeinsatz in Radenthein. Gleich mehrere Feuerwehren mussten in den frühen Samstagmorgenstunden zu einem Dachstuhlbrand ausrücken. „Bereits bei der Anfahrt konnten starke Rauchschwaden wahrgenommen werden“, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Beim Eintreffen stand bereits der gesamte Dachstuhl des Nebengebäudes in Vollbrand.