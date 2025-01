„Hätte in den 30 Jahren Tagebuch schreiben sollen“

Das Match am Freitag gegen Schlusslicht Asiago, das die Capitals mit 4:2 gewinnen konnten, startete um 19.15 Uhr. Da war Tommy schon fast elf Stunden in der Halle! „In der Früh richte ich die Trinkflaschen her, bereite später die Kabine vor. Und dann kommen die Spieler“, ist der 55-Jährige erste Anlaufstelle für so gut wie alles. Kufen schleifen ist eine seiner Hauptaufgaben. Auch während der Spiele zu Hause und auswärts: „Im Bus habe ich eine Schleifmaschine für die Auswärtsspiele.“ Jeder der rund 30 Kaderspieler hat zumindest zwei Paar Schuhe. „Da geht die Arbeit nie aus. Wenn ein Handschuh zu flicken ist, freue ich mich fast schon über die Abwechslung“, zwinkert Tommy. Dessen 34-jährige Tochter Jasmine quasi in der Eishalle aufgewachsen ist, ihren Vater tatkräftig unterstützt.