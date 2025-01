Steger bringt Deutschen jetzt unseren Dialekt bei

Seine Bekanntheit bei unseren Nachbarn will er nun weiter steigern. „Ich glaube man kann so etwas zwar nie erzwingen, aber ich will dort ganz viel live spielen“, sagt der 21-Jährige. Bereits mehrere Auftritte in Bayern sind geplant. Zumindest sprachlich dürfte es dort erst einmal keine Barrieren hinsichtlich Dialekt geben. Denn: Auf seine Lieder in Mundart würde der Sänger niemals verzichten wollen!