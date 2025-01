Influencerin Daur erkundet Salzburg in der Nacht

Dort genoss die 29-Jährige die Ruhe vor dem Arbeits-Sturm im neuen Jahr. Im Herbst flimmert die Influencerin nämlich in einem Netflix-Film über den Bildschirm. Der Film mit dem Arbeitstitel „She Said Yes“ spielt zwischen Istanbul und Hamburg. In der Liebeskomödie erfährt eine junge Hamburgerin von ihrer reichen Familie in Istanbul, ihr Leben stellt das komplett auf den Kopf. Daur übernimmt in den Streifen erstmals eine größere Sprechrolle.