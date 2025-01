Ein Fest für die tierischen Begleiter von Jesus

Ein tierisches „Halleluja“

Weiters am Programm: „Die Zugvögel“ heben mit der Styrian Klezmore Pocket Band vom jüdischen Stetl in den Süden ab (14. April), Miriam Andersen lädt in „Ungezähmt“ (15. April) zu einer Reise in die skandinavische Tierwelt, die Pianisten Kristina Miller und Johannes Kropfitsch laden am Ostersonntag zu einem tierischen „Halleluja“ und der Männergesangsverein Walhalla zum Seidlwirt aus Berlin veranstaltet am Ostermontag einen „Maskenball im Gänsestall“ mit tierischer Musik von den Comedian Harmonists.