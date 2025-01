Feuer in Abbruchhaus: Mann mit Rauchgasvergiftung

Feueralarm in der Nacht auf Freitag im Innsbrucker Stadtteil Wilten: In einem Abbruchhaus brach im Keller aus derzeit noch unbekannter Ursache ein Brand aus. Männer, die sich seit Wochen in dem eigentlich leer stehenden Gebäude aufhielten, wurden von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht. Eine Person musste in die Klinik eingeliefert werden.