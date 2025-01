US-Gericht verhindert Deal mit 9/11-Drahtzieher

Schlimmster Terroranschlag der US-Geschichte

Am 11. September 2001 waren beim bisher schlimmsten terroristischen Anschlag in den Vereinigten Staaten rund 3000 Menschen getötet worden. Islamistische Terroristen hatten drei gekaperte Passagierflugzeuge in das World Trade Center in New York und das Pentagon nahe Washington gesteuert. Eine vierte Maschine stürzte im US-Staat Pennsylvania ab.