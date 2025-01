Böen mit über 100 km/h, dennoch ruhige Strumnacht

Böen mit mehr als 100 Stundenkilometern, in Wolfsegg wurden konkret 107 km/h gemessen, waren dabei, nachdem „Charly“ wie angekündigt am späten Abend von Bayern nach Oberösterreich hereinzog. Um 20.14 Uhr gab´s den ersten Sturmeinsatz der Feuerwehren: In Mattighofen blockierte ein umgefallener Baum eine Straße. Und 58 Minunten später mussten Florianis in Laakirchen ausrücken, um ein Dach zu sichern, waren aber nach gut einer Stunde wieder eingerückt.