Edtstadler ist die richtige Wahl in schwerer Zeit

Zuletzt wirkte Haslauer immer mehr aus der Zeit gefallen. Ein feiner Herr aus bestem Hause, der in der neuen Welt lieber in der Welt von gestern zu verharren beliebte. Der Bildungsbürger mit blendenden Manieren in stets tadelloser Garderobe, dessen Büroadresse den Namen seines Vaters trägt, fand sich im turbulenten Universum der modernen Medien nicht mehr zurecht. Wie zum letzten Beweis für dieses Unverständnis ließ er sich unlängst mit „Salzburg On“ sogar auf die Gründung eines Propagandakanals der Landesregierung mit öffentlichen Mitteln ein. Mangel an Zuspruch lässt sich nicht simulieren. Politik muss begeistern können. Auch wenn ihm elegante Finten nicht fremd sind, war das nie die Stärke des nun abtretenden Landeshauptmanns. Und das darf im Zeitalter des Turbopopulismus als Kompliment verstanden werden.