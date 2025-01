Nach Skandal-Spiel: DFB erklärt Bochum zum Sieger

„Entscheidungen am Grünen Tisch sind immer das letzte Mittel, hier haben wir es aber mit Umständen zu tun, die uns kaum eine andere Möglichkeit gegeben haben“, erklärte das Sportgericht. „Für eine besondere Schauspieleinlage von Herrn Drewes oder für ein Komplott oder eine Schmierenkomödie haben wir nicht die entsprechenden Anhaltspunkte bekommen.“ Die Partie war am 14. Dezember kurz vor Schluss für mehr als 25 Minuten unterbrochen worden, nachdem Drewes von einem aus dem Union-Block geworfenen Feuerzeug am Kopf getroffen worden war und vom Feld musste.