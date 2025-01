Springen Damen künftig in Hinzenbach mit Herren?

Oberösterreich droht seinen einzigen Weltcup-Bewerb zu verlieren! Weil die FIS ab 2026/27 die Skispringen der Damen mit den Herren zusammenlegen will, droht der kleinen Schanze in Hinzenbach das Aus. Erst am Ende des FIS-Fünfjahres-Plans könnte in OÖ ein gemeinsames Weltcup-Event steigen.