Freiheitliche in Opferrolle: Plakate beschmiert

„Nein zu Faschos“ über dem Antlitz von Philipp Gerstenmayer in Wiener Neustadt, der Schriftzug „Nazi“ neben dem Konterfei von Sascha Pospischil in Herzogenburg, abgerissene Plakate in Hollabrunn und in Korneuburg sowie immer wieder aufgemalte „Hitler-Bärtchen“ – so sehen derzeit die Vandalismusspuren aus, die sich quer durch Niederösterreich vor allem auf FPÖ-Wahlplakaten ziehen.