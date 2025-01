An der HTL Imst startet Tirols erste IT-Fachschule

Ab Herbst wird die in Tirol erste Fachschule für Informationstechnik ihre Ausbildung starten. Angesprochen sind Jugendliche nach Abschluss der 8. oder 9. Schulstufe. Maßgeblichen Anteil an der Realisierung hat die MINT-Initiative Oberland (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) mit ihrem Obmann Philipp Machac, der auch sein Wissen in der neuen Fachschule weitergeben wird.