Unterseekabel vor Küste von Taiwan beschädigt

Nach der Beschädigung eines Unterseekabels vor der Küste von Taiwan verdächtigt die Regierung in Taipeh ein von China gechartertes Schiff. Es könne „die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden“, dass das Schiff in „Grauzonen“-Aktivitäten verwickelt gewesen sei, erklärte die taiwanische Küstenwache am Donnerstag.