Toter Flugbegleiter: Swiss will nicht spekulieren

Es war am Tag vor dem Heiligen Abend, als sich bei einer Maschine des Typs Airbus A220-300 der Schweizer Airline Swiss auf dem Weg von Bukarest nach Zürich wegen eines Problems am linken Triebwerk dicker Rauch in der Kabine bildete. Nach 20 Minuten steilen Sinkflugs gelang den Piloten eine Notlandung in Graz.